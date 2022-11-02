خطر غياب سون عن مونديال قطر يعيد للأذهان معاناة صلاح بكأس العالم 2018

أعادت إصابة المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال قطر، للأذهان معاناة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد تعرضه لإصابة في إحدى مباريات فريقه ليفربول الإنجليزي.

وكان نادي توتنهام هوتسبير قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خضوع لاعبه سون هيونج مين لعملية جراحية في الوجه، دون الكشف عن موقفه من المشاركة في المونديال مع منتخب كوريا الجنوبية.

وتعرض سون للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا، في احتكاك هوائي مع أحد لاعبي الفريق الفرنسي، مما تعذر عليه استكمال مواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وقبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2018، أصيب محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت فريقه ليفربول مع ريال مدريد الإسباني، وانتهت بفوز الأخير 3 - 1.

وجاءت الإصابة من كرة مشتركة بين صلاح والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي أمسك الفرعون المصري من يده اليمنى ودار به ثم أسقط نفسه متعمداً، فسقط مهاجم منتخبنا الوطني على كتفه الأيسر ولم ينهض من جديد.

وكشفت الفحوصات الطبية حينذاك، عن إصابة صلاح بجزع في أربطة الكتف الأيسر، وغاب على إثرها في مواجهة منتخبنا الوطني أمام الأوروجواي، في مباراتنا الأولى بمونديال روسيا 2018، ولكن عاد للمشاركة ابتداء من المباراة الثانية أمام البلد المستضيف.