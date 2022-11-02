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صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في مواجهة ليفربول ونابولي

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 12:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 12:35 ص

فاز محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نابولي والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح نجم ليفربول، أن يعتلي صدارة ترتيب الهدافين بدوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على نابولي بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد.

ووصل صلاح لسابع أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما وصل للهدف رقم 41 بالمسابقات الأوروبية مع ليفربول معادلا إنجاز ستيفن جيرارد.

وأصبح صلاح على بعد هدف وحيد ليكون أكبر هداف لليفربول في المسابقات الأوروبية.


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