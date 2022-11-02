موريتانيا والمغرب يوقعان اتفاقية لإدخال البذور إلى نواكشوط

وقعت وزارة اللزراعة الموريتانية مع نظيرتها المغربية اتفاقية يتم بموجبها إدخال البذور إلى نواكشوط.

وذكرت وزارة الزراعة الموريتانية اليوم /الثلاثاء/ أن الاتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة أحمد سالم ولد العربي مع عزيز عبد العالي رئيس إدارة الشركة القومية المغربية لتسويق البذور التابعة لوزارة الفلاحة المغربية سيتم بموجبها إدخال أصناف جيدة من البذور ملائمة للظروف المناخية وتطوير إنتاجها وتسويقها في موريتانيا.

وأضافت أن الاتفاقية التي تدخل في إطار الاتفاقية الزراعية الموقعة بين البلدين في مارس الماضي تنص على تعزيز تبادل الخبرات وتطوير استعمال البذور وتكثيف اللقاءات الفنية والدورات التكوينية لتقنيي مؤسسات تكثير البذور في كلا البلدين في ميادين إنجاز التجارب الميدانية لاصطفاء الأصناف التي سيتم إنتاجها واعتمادها وتسويقها وتأجير عملية إكثار البذور والكشف على الشوائب والأمراض النباتية في الحقل.