مشروع بيان قمة الجزائر: رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية

أكد مشروع بيان القمة العربية، المنعقدة حاليا في الجزائر، تحت عنوان «لم الشمل»، على أن «القضية الفلسطينية مركزية، ودعم الدولة العربية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

وأشار مشروع البيان، إلى «دعم الحل السياسي في ليبيا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، إضافة إلى التأكيد على وحدة أراضي سورية، ودعم الحل السياسي المبني على الحوار».

وبحسب ما نشره موقع فضائية «الراي»، مساء الأربعاء، شدد مشروع بيان قمة الجزائر، على ضرورة تمديد الهدنة في اليمن، والعمل على حل سياسي عبر الحوار.

ولفت مشروع البيان، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك لحل الأزمات في المنطقة، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية المغلقة، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبمشاركة قادة ورؤساء الدول، والحكومات العربية.

وتلت الجلسة التشاورية المغلقة بين القادة العرب والوفود المشاركة، جلسة العمل الأولى علنية بحضور الصحافة والإعلام، حيث ألقى القادة العرب كلمة حسب أولوية الطلب.

كما سيتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته خلال جلسة عمل ثانية مغلقة، حيث تشهد مشروعات القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.

أما الجلسة الختامية ستكون علنية، وسيتم خلالها الاعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، تليها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة الـ32، كما سيختتم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الدورة الـ31 بكلمة ختامية.

في حين، سينظم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مؤتمرًا صحفيًا، رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.