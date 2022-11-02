بنك نيوزيلندا المركزي يؤكد قوة النظام المالي في مواجهة التحديات

قال بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) في تقريره نصف السنوي على الاستقرار المالي، اليوم الأربعاء، إن النظام المالي في وضع جيد يتيح له التعامل مع البيئة الاقتصادية المعاكسة ودعم العملاء في مواجهة المصاعب.



وقال كريستيان هوكسبي نائب محافظ البنك المركزي، إن "مواقف رأس المال والسيولة للبنوك قوية واختبارات تحمل المخاطر الأخيرة أظهرت امتلاك البنوك للمرونة اللازمة لمواجهة السيناريوهات الاقتصادية الصعبة".



وأضاف أن هناك مخاطر متزايدة بالنسبة لآفاق الاقتصاد العالمي "رغم مستويات التوظيف المرتفعة والموقف المالي الجيد للحكومة في نيوزيلندا فإننا لسنا محصنين ضد هذه المخاطر".



وأشار البنك إلى تراجع أسعار المساكن في نيوزيلندا بنسبة 11% مقارنة بذروتها في أواخر 2021. ومن المتوقع استمرار الأسعار أعلى من مستوياتها الطليعية، في حين سيكون أي ترجع تدريجي لأسعار المساكن تطورا إيجابيا بالنسبة للاستقرار المالي على المدى الطويل.