متخصصة في ترميم المباني الأثرية: استخدمنا مواد لاصقة ودهانات صديقة للبيئة في شرم الشيخ

قالت المهندسة سارة رجب، المتخصصة في ترميم المباني الأثرية، وصاحبة المجسمات التي تزين شرم الشيخ تزامنًا مع اقتراب انطلاق فاعليات مؤتمر قمة تغير المناخ، إنها متخصصة في رسومات الجرافيتي بمساحات كبيرة ومتواجدة في شرم الشيخ، وقررت تنفيذ مجسمات للكرة الأرضية والجمل من الكانز وزجاجات البلاستيك تماشيًا مع المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضافت سارة رجب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أنها استخدمت مواد لاصقة ودهانات صديقة للبيئة، وتلك المواد توصلت لها من خلال مواد طبيعية صديقة للبيئة وستعلن عن مكوناتها قريبًا، مؤكدة أنها نفذت المجسمات بمفردها مع دعم من محافظة البحر الأحمر من خلال توفير الخامات.

ولفتت إلى أن مجسم الجمل التي قامت بعمله يبلغ طوله حوالي 4 متر وارتفاع مترين ونصف واستلزم 2000 من الكانز وزجاجات البلاستيك، واستغرق حوالي أسبوعين لإنجازه، مشيرة إلى أنه منذ إعلان وزيرة البيئة شرم الشيخ مدينة خضراء خالية من البلاستيك وهي تعمل على إيصال رسالة للتوعية بأهمية تدوير المخلفات البلاستيكية للحفاظ على البيئة.