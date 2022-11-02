تجرى حكومة صربيا، مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول بشأن اتفاق مالي جديد بقيمة 45ر2 مليار يورو (4ر2 مليار دولار)، حيث يعد أول اتفاق من نوعه منذ أكثر من عقد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن رئيسة الوزراء آنا برنابيتش قالت في حوار أمس الثلاثاء مع شبكة "ار تي اس" إن الأموال سوف تدعم الاقتصاد، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% هذا العام، بنسبة أقل من التوقعات السابقة.

ويشار إلى أن وفد صندوق النقد الدولي يتواجد في بلجراد منذ 20 أكتوبر الماضي، حيث يناقش البرنامج، الذي سوف يتضمن أول اقتراض لصربيا منذ أكثر من عقد.