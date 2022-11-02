انتشال جثث 20 مهاجرا عقب غرق سفينتهم قرب جزيرة يونانية

كشفت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، عن انتشال 20 جثة بعد غرق سفينة جنوب جزيرة يوبيا اليونانية، ولا يزال 36 آخرين في عداد المفقودين.

وتعرضت السفينة، التي كانت تقل 68 راكبا، وبينهم العديد من النساء والأطفال، لتسرب الماء، وغرقت في عاصفة عاتية صباح أمس الثلاثاء، وتم إنقاذ 12 شخصا.

وقال ناجون إن السفينة غادرت مدينة إزمير التركية وهي تقل ركابا من أفغانستان ومصر وإيران، ولم يرتد أي راكب سترات نجاة.

ولا يزال 7 في عداد المفقودين إثر حادث منفصل وقع لقارب قبالة جزيرة ساموس.

وارتفع عدد المهاجرين الغرقى والمفقودين شرقي البحر الأبيض المتوسط إلى أكثر من 300 منذ بداية العام، بما يزيد على ضعف العدد في العام الماضي.

ويعني العدد الكبير من الحالات التي لم يتم تسجيلها أن حصيلة الوفيات الفعلية قد تكون أعلى بكثير.