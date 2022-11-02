الإسماعيلي يجهز «أنور» للمباريات بعد وصول البطاقة الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ظهرت على ياو أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حالة من الإصرار والتركيز خلال التدريبات الأخيرة وذلك بعد وصول بطاقته الدولية مؤخرًا.

ونجح الدولي التوجولي في نيل إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو خلال فترة التوقف الحالية تمهيدا للإستفادة من خدماته خلال المنافسات الرسمية.

وبات المهاجم الدولي جاهزًا للمشاركة ضمن صفوف الفريق في منافسات الدوري المحلي والمقرر استكمالها في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري فضلا عن النسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعد أنور أحد أبرز الصفقات التي إبرامها خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من الدوري الغاني.