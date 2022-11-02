تُواصل "جماعات الهيكل" المزعوم إجراءاتها ومخططاتها العنصرية والممنهجة ضد المسجد الأقصى، لتسهيل وتكثيف اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد، وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية، ومضاعفة الوجود اليهودي فيه.

وآخر تلك الإجراءات، ما نشرته منظمة "بيادينو" اليهودية المتطرفة من خريطة جوية للمسجد الأقصى متصلة بشبكة الإنترنت على الأجهزة الذكية للمستوطنين المقتحمين للمسجد، قائلة: "ثورة حقيقية، من الآن فصاعدًا حدود جبل الهيكل على هاتفك المحمول"، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية"صفا".

وتظهر الخريطة حدود سور المسجد الأقصى، وما تسميها جماعات الهيكل بـ"حدود الهيكل" حول قبة الصخرة المشرفة باتجاه الشرق.

وتتيح تلك الخطوة الاستفزازية اقتحامًا ميسرًا للمستوطنين، وقدرة أكبر على الوصول إلى مواقع في المسجد الأقصى بدون الحاجة لأي مرشد يهودي خاص.

وقبل عدة أيام، اعترضت "جماعات الهيكل" على قرار شرطة الاحتلال تقليص نصف ساعة من ساعات فتح باب المغاربة أمام الاقتحامات، تزامنًا مع التوقيت الشتوي.

وردًا على ذلك، بدأ المقتحمون بجمع حملة تواقيع ورسائل إلكترونية وضعوها كهدف للضغط على شرطة الاحتلال، مطالبين أيضًا بفتح المسجد الأقصى أمامهم طوال اليوم.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الدعوات اليمينية المتطرفة، لاتخاذ خطوات أكثر تطرفًا تجاه المسجد الأقصى عبر تغيير الواقع فيه، وتقسيمه واقتطاع جزء منه لليهود، والسماح بأداء صلوات تلمودية وإدخال "أدوات مقدسة" داخله.