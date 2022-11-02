السفير رخا حسن: قمة الجزائر نقطة بداية للم الشمل العربي من خلال حل الأزمات

أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية الحادية والثلاثون بالجزائر، هي قمة مواجهة التحديات والتي يأتي على رأسها لم الشمل العربي، مشيرًا إلى القمة ستكون نقطة بداية للم الشمل من خلال المساهمة العربية في حل الأزمات بليبيا وسوريا واليمن والعراق ولبنان.

وأضاف السفير رخا أحمد حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن لم الشمل يعتبر هدف سامي، والضمان الأول لنجاح لم الشمل هو حسن النوايا والتصميم على تحقيقه

وتابع، أن الأمن الغذائي والطاقة من القضايا التي باتت تمس دولًا عربية كثيرة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، بينما هناك دولًا عربية لديها وفرة من الطاقة والغذاء، والقمة سوف تسعى لبحث تحقيق التعاون بين الدول العربية لمواجهة أزمات نقص الطاقة.