البرلمان الجديد في لاتفيا يعقد أولى جلساته

عقد البرلمان في دولة لاتفيا، إحدى دول البلطيق والعضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الإطلسي"ناتو"، أولى جلساته بعد شهر واحد تماما من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وافتتح رئيس لاتفيا إيجيلز لفيتس الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء،داعيا أعضاء البرلمان الـ"100" للعمل معا من أجل مصلحة البلاد.

وقال في خطابه "إنكم تبدأون عملكم في أوقات الأزمات"، في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، والتضخم المتسارع.

وكان البند الرئيسي على جدول الأعمال هو انتخاب المناصب الرئيسية. وفي هذه العملية،تم انتخاب إدواردز سميلتنز من القائمة المتحدة للتحالف الانتخابي من تيار الوسط-المحافظ رئيسا للبرلمان. ومع ذلك، لا يزال الاتفاق بشأن الائتلاف الحاكم معلقا.

وبالتالي، فإن من سيحكم الدولة المتاخمة لروسيا في شمال شرق أوروبا في المستقبل يظل أمرا مفتوحا. وحتى يجري تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيلة وزارية، ستظل الحكومة الحالية لرئيس الوزراء كاريسيانيس كارينس في قائمة بصفتها حكومة تصريف الأعمال.

وكان لفيتس، الذي يجب أن يمنح التفويض لتشكيل الحكومة، قد فوض كارينس بعد التصويت في الثالث من أكتوبر لإجراء محادثات أولية مع شركاء التحالف المحتملين حول تحالف محتمل.

وينشأ ائتلاف ثلاثي من حزب "الوحدة الجديدة" الليبرالي المحافظ بزعامة كارينس، والتحالف الوطني المحافظ والقائمة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات، مثل إنشاء وزارة مخططة للطاقة والمناخ والبيئة.

وحصل حزب "الوحدة الجديدة" بفارق كبير على معظم عدد من الأصوات في الانتخابات. ينتمي حزب كارينس إلى مجموعة حزب الشعوب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

ومع ذلك، فإنه باستثناء التحالف الوطني،فقد فشل شركاؤه السابقون في الائتلاف في دخول البرلمان ، مما يعني أن التحالف الحالي المكون من أربعة أحزاب لم يعد يتمتع بالأغلبية.