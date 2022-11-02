السعودية: المحاكم استقبلت 7366 قضية تجارية ضد شركات ومؤسسات خلال 3 أشهر

بلغت القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، 7366 قضية خلال 3 أشهر "منذ بداية العام الهجري"، شملت منازعات وخلافات مالية وعدم التزام بالعقود.



وحسب إحصائيات لوزارة العدل السعودية، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأربعاء، فإن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على 38% منها بـ2800 قضية.



واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 1899 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ1335، والمحكمة التجارية في مكة المكرمة 367، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ351 قضية.



وذكرت أن القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة بلغت 157 قضية، تلتها المحكمة التجارية في أبها بـ161، والمحكمة العامة في جازان بـ80، ومنطقة حائل بـ68، ثم تبوك بـ38 قضية، والمحكمة العامة في سكاكا بـ37 قضية.



وأشارت إلى أن المحكمة في عرعر سجلت 34 قضية ثم منطقة نجران 24 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة 15 قضية فقط.



والمحاكم التجارية هي محاكم مختصة بالقضايا التجارية الأصلية والتبعية، وهي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وكانت القضايا التجارية سابقًا من اختصاص ديوان المظالم حتى صدر أمر ملكي بإنشاء محاكم تجارية متخصصة بالقضايا التجارية، قبل حوالي 6 سنوات.