 مستشفى إدفو العام يستقبل سائحة إيطالية أصيبت في انقلاب عربة حنطور - بوابة الشروق
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مستشفى إدفو العام يستقبل سائحة إيطالية أصيبت في انقلاب عربة حنطور

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 5:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 5:18 م

استقبل مستشفى إدفو العام بأسوان، سائحة إيطالية مصابة إثر انقلاب عربة حنطور، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطارا يفيد بانقلاب عربة حنطور بعد تصادمها بسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة سائحة إيطالية، وتم نقلها إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وبالكشف تبين أن المصابة تحمل الجنسية الإيطالية وتدعى كراسلا بريتا، تبلغ من العمر 72 عاما، وصلت إلى المستشفي وحالتها الصحية مستقرة وحضرت للمستشفى؛ للاطمئنان على الإصابة.

وفي سياق آخر، شهد أحد المطاعم السياحية الشهيرة داخل محافظة أسوان، تعرضت سائحة أجنبية أثناء تواجدها بأحد المطاعم، لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

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