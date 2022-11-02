قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن السودان جاهز لتحقيق الشعار القديم المتجدد، ليكون السودان «سلة غذاء العالم» بالفعل.



وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، أن «تحقيق الأمن الغذائي العربي يظل مفتوحًا أمام الحكومات العربية وقطاع الأعمال العربي».



وتابع: «بدأنا تنفيذ هذا المشروع رغم الإمكانيات الحكومية المحدودة، ونطالب القمة بالخروج بقرارات تحث منظمات الدول العربية والحكومات، لتحقيق مشروع الاكتفاء الذاتي من الحبوب والغذاء».



ونوه إلى أن «السودان يمر بمرحلة انتقالية استثنائية، تقتضي أن يعمل الأشقاء كافة مع القوى الوطنية السودانية، لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، والعمل على ترسيخ معالم الاستقرار والتنمية».



ودعا القمة العربية إلى اتخاذ قرارات تدعم سيادة واستقرار السودان، مؤكدًا التزامه الكامل لتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني، ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والاجتماعية، وتشجيع جهود الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف.



وأعرب عن أمله في أن تؤدي تلك الأمور إلى وفاق ووحدة الطريق، لتشكيل حكومة من الكفاءات المدنية مقبولة محليا وإقليميا ودوليا، تدير مؤسسات الدولة، وتهيئ البلاد لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة.