تعتبر قضية المناخ أساسية لكل الدول ونشطاء البيئة، لما لها من تأثير على معدلات الفقر والنمو الاقتصادي للدول، وحتى تستطيع الدول الحفاظ على نمو اقتصادها؛ لابد من اتباع وسائل للحد من تغير المناخ، وفقًا للبنك الدولي.

تسعير الكربون

وهي ضرائب تفرض على الكربون بالطن، وهناك نحو 40 بلدًا تفرض تسعير الكربون، وهذه الأعداد آخذة في التزايد، حسب ما يقول البنك الدولي.

إنهاء دعم الوقود الأحفوري

يعد دعم الدول لتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري مشجعًا على الانبعاثات الكربونية، وعن طريق إلغاء هذا الدعم تدريجيًا ستتمكن العديد من الدول من إعادة تخصيص واردها إلى مجالات أكثر فعالية ومساندة للفقراء.

ويقول البنك الدولي إنه يقدم "مساندة لإصلاح دعم الوقود الأحفوري عن طريق صندوق حجمه 20 مليون دولار سيساعد البلدان المعنية على تصميم وتنفيذ برامج لإصلاح الدعم وما يصاحبها من أنظمة للحماية الاجتماعية".

بناء المدن المرنة منخفضة الانبعاثات الكربونية

يُنظر إلى المدن الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات الكربونية على أنها جزء من بناء مستقبل مستدام لكل أنشطة التنمية، ويمكن بناء المدن بأساليب تمنع الوقوع في أنماط غير مستدامة. وفي عالمنا العربي، بدأ بالفعل بناء مدن صديقة مثل نيوم السعودية والعاصمة الإدارية الجديدة.

استخدام الطاقة المتجددة

حسب البنك الدولي، هناك نحو 1.2 مليار شخص في أنحاء العالم ليس لديهم كهرباء، ويعتمد 2.8 مليار آخرين في الطهي على الوقود الصلب مثل الأخشاب والفحم النباتي والفحم الحجري، وهو ما يسبب أضرارا بالغة بتلويث الهواء داخل المنازل، ولذلك يشجع البنك الدولي على استخدام الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية.