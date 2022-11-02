 أذربيجان تلقي القبض على مجموعة متهمة بالتجسس لصالح إيران - بوابة الشروق
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أذربيجان تلقي القبض على مجموعة متهمة بالتجسس لصالح إيران

باكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 3:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 3:08 م
ألقت أذربيجان القبض على 19 مواطنا اتهمتم بتلقي التدريب والتمويل من إيران للتجسس لصالح أجهزتها الاستخباراتية.

وقال جهاز أمن الدولة (دي تي اكس) في بيان أمس الثلاثاء، إن إيران أرسلت المجموعة إلى سوريا للتدريب وكان لديها مخططا للعمل ضد المصالح الوطنية الأذربيجانية.

وجاء في البيان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جرى مصادرة كتب ومواد فيديو محظورة تروج للتطرف الديني من أعضاء المجموعة. ورفضت السفارة الإيرانية في باكو التعقيب لدى سؤالها عبر الهاتف.

يأتي البيان فيما تستمر المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران رغم حملة القمع العنيفة من جانب قوات الأمن الإيرانية.

كما تأتي عقب تقارير بأن السعودية والولايات المتحدة تبادلتا معلومات استخباراتية مفادها أن طهران قد تهاجم المملكة أو غيرها من الدول في المنطقة في إطار جهود لإبعاد الأنظار عن المظاهرات.

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