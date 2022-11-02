الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «إسرائيل دولة الاحتلال تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين، وتتنكر الاتفاقات الموقعة معها، ومستمرة في ممارسات أحادية الجانب».

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء: «إسرائيل لم تترك لنا خيارًا، سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، سنعيد النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل، مادامت لا تحترم شيئا، ولا تأخذ اعتبارًا لأي شيء، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية التي اتخذت منذ 7 سنوات، وننتظر تنفيذ إسرائيل ولا تفعل».

وتطلع لدعم الدول العربية، وإصدار قرار من القمة بتشكيل لجنة وزارية عربية، للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشرح الرواية العربية.

وتابع: «روايتنا غائبة تمامًا في الغرب، والذي يسود الرواية الصهيونية، وندعو لتشكيل لجنة من أجل تنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين، والحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة».

واستطرد: «بدعمكم وجهودكم يمكن أن نحصل على العضوية الكاملة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للعشب الفلسطيني، نحن لا نتمتع بأي حماية، وإسرائيل تبطش بنا ولا أحد يردعها ويقول لها كفى».