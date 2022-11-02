الرئيس الألماني يشيد باليابان كشريك موثوق به

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير باليابان ووصفها بأنها شريك "قوي وموثوق" لألمانيا.

وقال شتاينماير اليوم الأربعاء خلال فعالية أقيمت في غرفة التجارة الخارجية في طوكيو: "كانت الثقة والمصداقية أساس العديد من الروابط السياسية والاقتصادية الناجحة بين بلدينا"، مضيفا أن كلا البلدين اضطلع بدور نشط في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان ستتولى رئاسة المجموعة من ألمانيا مطلع العام المقبل.

وذكر شتاينماير، الذي يقوم بزيارة رسمية لليابان منذ أمس الثلاثاء، إن البلدين يواجهان الآن تحديات مماثلة، من بينها تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد رقمي عالمي وشيخوخة السكان، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن التغلب على عواقب جائحة كورونا، مثل انقطاع سلاسل التوريد.

وأشار شتاينماير إلى أن الحرب في أوكرانيا لا تجلب فقط معاناة رهيبة للمواطنين هناك، بل أيضا للفقراء في بلدان أخرى، حيث توجد مشكلات في الإمدادات الغذائية، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الجميع . وقال: "هذه ليست مجرد فقدان للازدهار، إنها بالنسبة لكثير من الناس مسألة وجودية"، داعيا في الوقت نفسه إلى الحذر من الاعتمادية أكثر من ذي قبل.