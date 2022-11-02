وزير التنمية المحلية يستعرض موقف تحديد الأحوزة العمرانية في المحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات لتدقيق حصر التجمعات العمرانية وجاري أعمال الحصر حالياً لاستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية.

وأشار إلى البدء في أعمال الحصر بالمحافظات وانتهت الهيئة نهاية شهر أكتوبر الماضي من أعمال الحصر في محافظة دمياط، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع المحافظات، حيث تم البدء بالفعل طرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بقرى ومُدن محافظة الغربية، وطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية في 25 مدينة بـ10 محافظات، وسيتم الطرح تباعاً لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لباقي قري ومُدن الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات وتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار وقانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهي والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.

وأضاف أن القانون رقم 119 لسنة 2008 تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والاقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح أنه منذ عام 2006 بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي عام 2007 قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الاسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات، كما تولت إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

وحول الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات، قال اللواء هشام آمنة إنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 185 مدينة من إجمالي 229 مدينة بنسبة تنفيذ 81%، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6%، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 86 مدينة وجارى إعداد 38 أخرين من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67%.

وأوضح الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94%، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95%، ونهو 3675 قرية، وجاري إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85%، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 18126 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 بنسبة تنفيذ 60%.