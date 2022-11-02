تايوان تخفض فترة الحجر الصحي من 7 إلى 5 أيام

تعتزم الحكومة التايوانية تخفيض فترة الحجر الصحي للذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من 7 إلى 5 أيام، وذلك بحسب ما جاء في بيان لمراكز السيطرة على الأمراض.



وذكرت وكالة بلومبرج، للأنباء اليوم الأربعاء، أنه ابتداء من 14 نوفمبر الجاري، يمكن لمن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الخروج بحرية عقب الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام وثبوت سلبية إصابتهم بالفيروس.



وقد سجلت تايوان اليوم الأربعاء، 33 ألفا و184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 7 ملايين و780 ألفا و125 حالة منذ بداية الجائحة، وحالات الوفاة 12 ألفا و929 حالة.