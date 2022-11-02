يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن هناك سوء حظ يلازم لاعبي الفريق الأبيض لاسيما فيما يتعلق بالإصابات المتكررة.

وقال يحيى مقدم الاستوديو التحليلي على قناة الزمالك: "العين صابت لعيبة الزمالك، كل شوية إصابة.. ياريت ندبح بقى عشان نفك النحس ده!".

وكان شيكابالا قائد الزمالك قد أصيب في نهاية مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث أصيب في الكتف.

وسبق أن فقد الزمالك جهود محمود حمدي "الونش" لإصابة قوية في الركبة، بالإضافة إلى أحمد فتوح بشرخ في وجه القدم، وإصابة في عضلات البطن لسامسون أكينيولا، وإصابة عضلية لإبراهيما نداي، وإصابة محمد عبدالغني أثناء سير المباراة.

ورد جمال عبدالحميد: "إحنا اتحسدنا .. دوري وكاس وبطولات".