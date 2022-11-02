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رفع درجة الاستعداد في شمال سيناء بسبب الأمطار

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 3:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 4:38 ص

تشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة تمثلت في سقوط أمطار متوسطة في مواقع مختلفة.

ورفعت دواوين المديريات ومجالس المدن وقطاعات الخدمات حالة الاستعداد بتعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تحسبا لحدوث أضرار بسبب الأمطار.

من جانبها استعدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء لموجة الأحوال الجوية غير المستقرة بتجهيز سيارات و معدات كسح مياه الأمطار للتدخل عند تلقى بلاغات بالتنسيق مع غرفة عمليات ديوان عام محافظة شمال سيناء و غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بالشيخ زويد و رفح و وسط سيناء.

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