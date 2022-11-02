موسكو: روسيا ستواصل مطالبة بريطانيا وألمانيا بإجابات حول ما حدث لنافالني وسكريبال

قالت موسكو إنها ستواصل سعيها للحصول على إجابات من بريطانيا وألمانيا على الأسئلة التي أثيرت من قبل روسيا فيما يتعلق بما حدث لسكريبال، وقضية التسمم المزعومة لأليكسي نافالني، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وقال كونستانتين فورونتسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في اجتماع اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نود الرد على محاولات مجموعة دول الناتو بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الزاعمة تورط روسيا في استخدام مواد خاصة بالأعصاب. تبدو هذه المحاولات ساخرة بشكل خاص على خلفية حقيقة أن هذه البلدان نفسها، ما تسمى بدول الغرب، ترفض الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، فيما يخص اتفاقية الأسلحة الكيميائية والاتفاقية الأوروبية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية".

ووفقا له، فإن موسكو ترفض رفضا قاطعا هذه التلميحات التي لا أساس لها من الصحة. وأكد "عازمون على إثبات الحقيقة في هذه الحوادث وسنواصل المطالبة بأجوبة شاملة من السلطات البريطانية والألمانية على جميع الأسئلة التي طرحناها في هذا الصدد (قضية سكريبال ونافالني)".