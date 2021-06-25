إصابة 14 طالبًا وطالبة باشتباه حالات تسمم ببني مزار في المنيا

أصيب 14 طالب وطالبة باشتباه حالات تسمم، وتم نقلهم إلي مستشفي بني مزار العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة، يتضمن بورود شكاوي من أهالي عزبة الصعايدة التابعة لمركز بني مزار من معاناة 14 طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية من اشتباه حالات تسمم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتم نقل الطلاب إلي مستشفي بني مزار العام.

وتم أخذ عينات من الطلاب للوقوف علي حالتهم الصحية، ومعرفة نوع الغذاء الذي أدى إلي إصابتهم بالتسمم الغذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وقالت مصادر بتعليم المنيا، إن الطلاب تم نقلهم منذ عدة أيام فقط إلي مدرسة دير السنقورية لإجراء أعمال صيانة بمدرستهم، مشيرًا إلي أنه ترددت أنباء حول تناولهم وجبة إندومي تسببت في إصابتهم بالتسمم، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق عاجل غدا للوقوف علي الأسباب الحقيقة من إصابة الطلاب من عدمه وضبط المتسبب فيها.