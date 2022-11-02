فرايبورج يستعد لمباراته الأخيرة في مجموعات الدوري الأوروبي بصفوف مكتملة

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كشف كريستيان سترايش المدير الفني لفريق فرايبورج الألماني لكرة القدم أن الفريق سيتوجه إلى اذربيجان بكامل صفوفه، لمواجهة كاراباج اجدام غدا الخميس في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويأتي ذلك رغم أن فرايبورج حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني (دور الـ 16) بالبطولة الأوروبية.

وقال سترايش في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة أمام كاراباج :"سيكون الفريق هو نفسه الذي شارك الأسبوع الماضي (أمام أولمبياكوس)."

وقال يانيك كايتل لاعب خط وسط فرايبورج :"لا نلعب في الدوري الأوروبي كل يوم. وكل لاعب يرغب فيتقديم 100 % مما لديه."

ويتوقع أن يجري مدرب فرايبورج تغييرات على التشكيلة خلال المباراة، لمنح مزيد من اللاعبين فرصة المشاركة.

ولم يكشف سترايش عن التشكيلة الأساسية، لكنه ألمح إلى تغيير محتمل في مركز حراسة المرمى.