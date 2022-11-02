اختتم فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على أفضل وجه، وسحق ضيفه سيلتيك الأسكتلندي 5 / 1، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة.

وتأهل لايبزيج الألماني لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه الكاسح 4 / صفر على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنفس الجولة في ذات المجموعة.

وبذلك، أنهى الريال (حامل اللقب) مسيرته في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد 13 نقطة، ليلاقي في الدور المقبل أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات الأخرى، فيما جاء لايبزيج في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

واحتل شاختار المركز الثالث في جدول الترتيب، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل سيلتيك الترتيب بنقطتين، ليودع المسابقات القارية هذا الموسم.

وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو)، افتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء أخرى.

وأضاع سيلتيك فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر لاعبه يوسيب يورانوفيتش ركلة جزاء للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي الأهداف الثالث والرابع والخامس للفريق الملكي في الدقائق 51 و61 و71 على الترتيب، فيما تكفل جوتا بإحراز هدف سيلتيك الوحيد في الدقيقة 84.