نائب محافظ المنيا يستقل سيارة أجرة للتحقق من شكوى مخالفة خط السير وتحصيل أجرة مضاعفة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالتحقق من صحة عدد من شكاوى المواطنين بنطاق مدينة المنيا، بمخالفة سيارات الأجرة بخط السير المحدد لهم، بالإضافة لازدواجية دفع المواطن الأجرة مرة أخرى؛ للوصول لمحل إقامته.

وعلى الفور، استقل نائب محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، إحدى سيارات الأجرة خط سير "الجامعة – أبوهلال"، بشكل مفاجئ كأحد المواطنين؛ للتحقق من صحة الشكوى، وبمناقشة المواطنين داخل سيارة الأجرة أفادوا بأن الشكوى ليس لها أساس من الصحة، والاتوبيسات تسير وفقا لخط السير المحدد لها.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بجميع مراكز المحافظة، بأنه في حالة رصد أي مخالفة متعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على الخط الساخن 114 – 0862342200 – 0862320001، وسيتم على الفور التعامل مع الشكوى والتأكد من صحتها من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة.