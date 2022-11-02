 ارتفاع أسعار السلع المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 5.7% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع أسعار السلع المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 5.7% خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 8:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 8:03 ص

أظهرت بيانات صادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7ر5% سنويا ليظل معدل التضخم فوق مستوى 5% لستة أشهر متتالية وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمر، مقابل 6ر5% خلال سبتمبر الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل التضخم بلغ في تموز/يوليو الماضي أعلى مستوى له منذ 24 عندما سجل 3ر6%.

وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط وهو 2% للشهر التاسع عشر على التوالي.

وفي الشهر الماضي ، رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 5ر0 نقطة مئوية إلى 3% ، وهي ثاني زيادة كبيرة على الإطلاق وثامن زيادة في تكاليف الاقتراض منذ آب/أغسطس من العام الماضي وسط ضغوط التضخم.

ويتوقع البنك المركزي استمرار معدل التضخم في حدود من 5 و6% لفترة طويلة من الزمن.


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