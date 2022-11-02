أظهرت بيانات صادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7ر5% سنويا ليظل معدل التضخم فوق مستوى 5% لستة أشهر متتالية وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمر، مقابل 6ر5% خلال سبتمبر الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل التضخم بلغ في تموز/يوليو الماضي أعلى مستوى له منذ 24 عندما سجل 3ر6%.

وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط وهو 2% للشهر التاسع عشر على التوالي.

وفي الشهر الماضي ، رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 5ر0 نقطة مئوية إلى 3% ، وهي ثاني زيادة كبيرة على الإطلاق وثامن زيادة في تكاليف الاقتراض منذ آب/أغسطس من العام الماضي وسط ضغوط التضخم.

ويتوقع البنك المركزي استمرار معدل التضخم في حدود من 5 و6% لفترة طويلة من الزمن.