أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولار و26 سنتًا ليستقر عند 43ر94 دولار للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء مقابل 17ر93 دولار في اليوم السابق.

وقالت منظمة (أوبك) إن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولار للبرميل.

وكان تحالف (أوبك+) قد قرر، في ختام اجتماعه الوزاري في الخامس من شهر أكتوبر الماضي، خفض معدلات إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر الحالي بهدف دعم الأسعار.

وأكد وزراء (أوبك+) في بيانهم الختامي أن قرار التخفيض أملته حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط إضافة إلى الحاجة لتعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط.

ووفقًا للبيان الختامي لتحالف (أوبك+) فقد تم منح اللجنة الوزارية المشتركة التفويض لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة إلى عقد اجتماع وزاري للتحالف في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر.

وكانت منظمة (أوبك) قد توقعت، في تقريرها الدوري الأخير، زيادة الطلب العالمي على النفط العام القادم بمقدار 7ر2 مليون برميل في اليوم ليصل إلى إجمالي 103 ملايين برميل في اليوم مقارنة ب3ر100 مليون برميل هذا العام مدفوعًا بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.