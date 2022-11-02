يخوض نادي الزمالك مواجهة مرتقبة في السابعة مساء اليوم، عندما يلتقي إنبي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء مُقدم من الجولة الرابعة من الدوري العام، وذلك بعد تأجيل مواجهة الأبيض أمام بيراميدز، لحساب الجولة الثالثة.

ويدخل الزمالك مباراة الليلة بمعنويات سيئة، بعد الهزيمة أمام الغريم التقليدي، الأهلي في لقاء السوبر المحلي، الذي فاز به الأحمر يوم الجمعة الماضي بهدفين دون رد، على ملعب هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية، ويريد تضميد جراحه من خلال مواصلة الانتصارات في الدوري العام.

ونجح مسئولو الزمالك في العبور بأمان من كبوة الهزيمة أمام الأهلي في السوبر، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، تتعلق بمستقبل الجهاز الفني، كما حدث في مرات عديدة من قبل، إلا أن جيسوالدو فيريرا، مدرب الأبيض يدرك تمامًا أن هذا لن يستمر، حال التعثر في مسابقة الدوري العام خلال الفترة المقبلة.

ولا يريد فيريرا الدخول في مرحلة الشك لدى إدارة النادي أو الجماهير، ويسعى لاستعادة توازنه سريعًا، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبي، خصوصًا بعد اتهامه بارتكاب عدة أخطاء فنية وتكتيكية في مباراة القمة الأخيرة.

ويضع الزمالك عينه على صدارة الدوري وإن كانت مناصفة مع عدد من الفرق الأخرى، من خلال تحقيق الفوز في لقاء الليلة، وذلك بعدما تمكن من الفوز في أول جولتين بنتيجة 2-0 على حساب سموحة وسيراميكا كليوباترا.

وطالب فيريرا لاعبي الزمالك بضرورة نسيان لقاء السوبر الماضى والتركيز على مباراة إنبي، مع ضرورة مصالحة الجماهير سريعًا بتحقيق فوز عريض للعودة من جديد للتربع على قمة الدوري، واستعادة الثقة، مُشيرًا إلى أنه من الوارد دائمًا خسارة مباراة أو لقب، وأن هذا لن يكون نهاية المطاف، وإنما جولة في معركة طويلة.

ومن المحتمل أن يجري البرتغالي فيريرا عدة تبديلات في تشكيلته الأساسية بمباراة اليوم، أبرزها إشراك عبد الله جمعة لتعويض المصاب أحمد فتوح، وعمرو السيسي على حساب زكريا الوردي، بجانب الدفع بمصطفى شلبي في مركز الجناح الأيسر منذ البداية.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد في خط الدفاع، خلف رباعي في خط الوسط هو عمر جابر وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وعبد الله جمعة، فيما يقود الهجوم كل من أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي.

من جهته، يريد أحمد عبد المنعم كشري، المدير الفني لإنبي تأمين مستقبله، بعد بدايته المتعثرة هذا الموسم، فالبرغم من التعادل أمام بيراميدز 1-1، إلا أنه سقط في فخ الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف، وأمام المصري بهدفين دون رد.

ويعلم كشري أن التطمينات التي أرسلها له أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي والتأكيد على عدم الإطاحة به، لن تستمر طويلًا في الفترة المقبلة، وإنما عليه تحقيق نتائج إيجابية لتثبيت أقدامه في تدريب الفريق البترولي.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات إذاعية خلال الساعات الماضية: "إقالة كشري حال الخسارة أمام الزمالك ؟ لا يوجد مدرب يتم تقييمه بعد 4 مباريات فقط.. إذا فعلنا ذلك لن يكون أمرًا منصفًا، ويفتقد للاحترافية، وإلا سيغير فريق ما 5 أو 6 مدربين في الموسم".