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مودريتش يصبح أكبر لاعب في دوري الأبطال يسجل من علامة الجزاء

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 8:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 8:26 م

سجل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، رقما قياسيا خلال مواجهة فريقه أمام سيلتك بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتشير النتيجة إلى تقدم ريال مدريد بهدفين دون رد على نظيره سيلتك الإسكتلندي، في المباراة التي تقام على ملعب سانتياجو معقل المرينجي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مودريتش الهدف الأول لفريقه ريال مدريد في مرمى سيلتك، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول.

وأصبح الكرواتي مودريتش صانع ألعاب الريال، أكبر لاعب يسجل ركلة جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا في عمر (37 عامًا و 54 يومًا).


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