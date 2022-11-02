الولايات المتحدة تتعهد بتواجد ثابت في جنوب اليابان رغم سحب طائرات إف-15

تعهدت الولايات المتحدة بضمان وجود عسكري "ثابت" في مقاطعة جزيرة (أوكيناوا) بجنوب اليابان، حيث تسحب مقاتلاتها من طراز اف 15 المتمركزة في قاعدة كادينا الجوية الأمريكية وتستبدلها بقوة "دورية".

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الأربعاء/، بأنه سيتم السحب التدريجي لطائرة إف-15، التي تعمل في الخدمة منذ أكثر من 30 عامًا، على مدار العامين المقبلين، كجزء من خطة تحديث القوات الجوية الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر القول:"إن الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة كادينا سيتم الحفاظ عليه من خلال عمليات النشر الدورية التي ستشمل طائرات الجيل الرابع والخامس المتقدمة لتحل محل طائرات إف -15".

وأشارت القوات الجوية الأمريكية - الأسبوع الماضي - أن نشر المقاتلات المتقدمة سيكون مؤقتًا وأن وزارة الدفاع لم تتخذ قرارًا بشأن الحل طويل الأمد.

وتعتبر اليابان حليف وثيق للولايات المتحدة وتستضيف حوالي 54 ألف جندي أمريكي، كما أن (أوكيناوا) هي موطن الجزء الأكبر من الوجود العسكري الأمريكي في اليابان و(كادينا) هي قاعدة جوية رئيسية في المنطقة.