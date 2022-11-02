مسؤولون فلسطينيون: نتائج انتخابات إسرائيل تؤكد تنامي التطرف والعنصرية لديها

اعتبر مسؤولون فلسطينيون اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية في إسرائيل "تؤكد تنامي التطرف والعنصرية لديها".

جاء ذلك بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية فوز معسكر رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وتعزيز مقاعد الأحزاب اليهودية، وسط تراجع قوة أحزاب المعسكر اليساري.

وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن سيحصل معسكر نتنياهو على 65 مقعدا، في مقابل حصول معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد على 50 مقعدا.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحسب ما نقلت مواقع محلية، بأن النتائج المذكورة "تعبر عن تنامي مظاهر التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين" في إسرائيل.

وقال اشتية إن الشعب الفلسطيني وقيادته "لم تكن لديهم أية أوهام بإمكانية إفراز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية شريكا للسلام".

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من "السياسات العدوانية الإسرائيلية بعد صعود الأحزاب العنصرية لسدة الحكم في إسرائيل".

وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن "صعود الفاشية هو أخطر نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت أن المنظومة الحاكمة في إسرائيل انتقلت من العنصرية المتطرفة إلى العنصرية الإجرامية".

واعتبر البرغوثي، في بيان، أن "حصول الأحزاب الفاشية على المركز الثالث وزيادة أصواتهم بنسبة 150% يعني أن المستوطنين في الضفة الغربية أصبحوا قوة حاسمة في الانتخابات الإسرائيلية وهم يقررون السياسات الإسرائيلية".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات وعودة نتنياهو تعني التكريس النهائي لمنظومة الأبرتهايد العنصرية والموت الأكيد لما سمي حل الدولتين وتكريس واقع دولة واحدة بنظام أبارتهايد وتمييز عنصري".

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس بأن التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية "غباء سياسي"، مشيرا إلى أنها "جرت بين أحزاب اليمين المتطرف والأكثر تطرفاً التي تجمع على استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم، في بيان، أن الشعب الفلسطيني "سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي على كل الأحوال، فالمقاومة هي القادرة على دفع الاحتلال للتراجع وصولاً لدحره عن كامل أرضنا الفلسطينية".