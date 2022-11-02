انطلاق أعمال الدورة الـ14 لمنتدى عمان الأمني بحضور مسؤولين دوليين

انطلقت أعمال الدورة الـ14 لمنتدى عمان الأمني، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من ممثلي عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية في العاصمة الأردنية عمان.



يناقش المنتدى، الذي يعقد على مدى يومين، التطورات الأمنية إقليميا ودوليا، وقضايا القدرات غير التقليدية بما في ذلك القدرات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية، ويركز على آفاق التسوية السلمية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للمناطق المحتلة، والدور الروسي الإيراني في منظمة السيكا الناشئة، وأطماع إسرائيل المائية في الشرق الأوسط، والتهديدات المتصاعدة في الخليج العربي، ورؤية الأمم المتحدة لتخفيض مستويات التطرف والإرهاب في المنطقة.



ويعد منتدى عمان الأمني الانطلاق الرسمي لعدد من الاجتماعات والفعاليات الموازية، حيث يلتئم تحت مظلة هذا الاجتماع عدد من الفعاليات تشمل المنتدى النووي، وورشة التدريب الدولية المتخصصة الموجهة للطلبة والمهنيين الشباب، والاجتماع التنسيقي لأعضاء المنتدى العربي للأمن وحظر الانتشار، والاجتماع الأمني المشترك مع مركز جنيف للسياسات الأمنية.