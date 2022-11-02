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بدء المؤتمر الصحفي لقمة «لم الشمل»

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 6:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 6:14 م

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزير الشئون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عقب ختام أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر.

وترأس االمؤتمر الصحفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمقر المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، وذلك باعتماد مشروع إعلان الجزائر، والذي تم الإعلان عن أبرز محاوره خلال الجلسة الختامية.

ومن ثم تم الإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، وقد عقب ذلك كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة في دورتها الـ32، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وبعدها كلمة الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة.

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