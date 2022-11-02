نقل شيكابالا للمستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وإنبي

قام الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، بمرافقة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق، إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشارك شيكابالا كبديل في تعادل الزمالك 1-1 مع إنبي في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، حيث تعرض لإصابة في الكتف إثر كرة مشتركة قبل نهاية المباراة.

وخرج شيكابالا مصاباً بعد نهاية المباراة ليتم عمل أشعة لتبين مدى قوة وتأثير الإصابة التي تعرض لها.

يذكر أن الزمالك وصل للنقطة 7 في المركز الثالث بتعادل مع إنبي في مباراة اليوم التي أقميت على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

وكان الزمالك قد تقدم بهدف عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 44 من ركلة جزاء حصل عليها مصطفى شلبي نتيجة إعاقة، بينما تعادل أحمد إبراهيم كالوشا من ضربة رأس في الدقيقة 83 متابعًا عرضية من ركنية.