سوناك يراجع التعهدات التي أطلقها خلال حملته للفوز برئاسة حزب المحافظين



أفاد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، بأن رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك يجري مراجعة لجميع التعهدات التي أطلقها خلال الصيف في سباق القيادة داخل حزب المحافظين ليتأكد من أنها "قابلة للتنفيذ"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الحكومة.



وخسر سوناك، أمام رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر الماضي عقب سباق امتد شهرين، وضع خلاله برنامجا حكوميا يشمل قضايا مثل الاستقطاعات الضريبية وإلغاء كل قوانين الاتحاد الأوروبي وحماية أراضي الحزام الأخضر.



واضطرت تراس إلى الاستقالة بعد سبعة أسابيع فقط في المنصب، وقد أثارت اضطرابا ماليا بمجموعة ضخمة من الاستقطاعات الضريبية دون تمويل، وأصبح سوناك رئيسا للوزراء بعد منافسة ثانية امتدت أياما قليلة.



وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين في إطلاع دوري اليوم أن رئيس الوزراء الجديد ملتزم بـ"توجه" تعهداته التي أدلى بها في الصيف، لكنه يحتاج إلى تقييم "ما الممكن منها" في ظل المناخ الاقتصادي الجيد الذي يعقب فترة تراس.