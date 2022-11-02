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أوضح أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، صحة قرار نجله عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والداخلية والذي قام بإلغاء هدف الأهلي الخامس الذي سجله كريم فؤاد، بداعي التسلل.

وقال الشناوي خلال تحليله التحكيمي للهدف عبر قناة أون تايم سبورتس:"لو كتف لاعب الأهلي واضح مثلما يتضح حذاء لاعب الداخلية كنت قلت الكرة ليست تسللا، حذاء لاعب الداخلية مثلما تشاهدون واضحا في الصورة لكن كتف لاعب الأهلي يتقدم".

وأضاف:"لو رأينا أمس مباراة ليفربول التسلل تم احتسابه بسبب تقدم بسيط بوجه اللاعب، التسلل موجود وواضح جدا تقدم لاعب الأهلي".

ورد الإعلامي أحمد شوبير على الشناوي في الاستوديو قائلا:" إحنا عشان خاطرك هنقول واضح لكن هو لا تسلل ولا يحزنون".

ووجه عماد متعب تساؤلا الشناوي هل الذراع يتم احتسابه؟ ليرد الشناوي قائلا:" الجزء الأعلى في الكتف يتم احتسابه في الكرة.

وأضاف الشناوي:" طالما الحكم وضع النقاط على اللاعبين بطريقة صحيحة لتحديد التسلل لا يتم سؤاله، لأن هذا جهاز في تقنية الفيديو".