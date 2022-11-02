التعاون الدولي تعلن عن الفائزين بجوائز مسابقة Climatech Run خلال يوم الشباب بمؤتمر المناخ

ستعلن وزارة التعاون الدولي خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهي المسابقة التي تم إطلاقها خلال أغسطس الماضي، وذلك في ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية،

وأوضحت الوزارة ، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية.

وشهدت المسابقة الدولية تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتقوم لجنة التحكيم باختيار الـ15 مشروعًا المؤهلين للمشاركة في مؤتمر المناخ.

وشارك بالمسابقة أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة على مستوى العالم، من بينها 16 دولة من قارة إفريقيا، ويتم فى الوقت الحالى تصفية الأعمال إلى 33 عملًا سيكون لديهم الفرصة للمشاركة فى مؤتمر المناخ.