أمير قطر: أتمنى أن تدفع مخرجات قمة الجزائر العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تمنياته في أن تدفع مخرجات القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب؛ تلبي طموحات الشعوب العربية في التنمية والازدهار، وتدعم الأمن والسلام في المنطقة.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «أهنئ أخي الرئيس عبدالمجيد تبون، على نجاح القمة العربية الـ31، وأشكر أشقاءنا في الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة، متمنياً أن تدفع مخرجات القمة العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات شعوبنا العربية في التنمية والازدهار، وتدعم الأمن والسلام في المنطقة».

وتنطلق القمة العربية في يومها الثاني على التوالي، بجلسة تشاورية مغلقة بين القادة العرب والوفود المشاركة، تليها جلسة العمل الأولى علنية بحضور الصحافة والإعلام، حيث سيلقي القادة العرب كلمة حسب أولوية الطلب.

كما سيتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته خلال جلسة عمل ثانية مغلقة، حيث تشهد مشروعات القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.

أما الجلسة الختامية ستكون علنية، وسيتم خلالها الاعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، تليها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة الـ32، كما سيختتم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الدورة الـ31 بكلمة ختامية.

في حين، سينظم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مؤتمرًا صحفيًا، رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.