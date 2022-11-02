الجامعة العربية تطلق نداء لمساعدة لبنان واليمن للتصدي لتفشي الكوليرا

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أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في لبنان واليمن، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

وناشدت الأمانة العامة الدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة المساعدات الإنسانية)، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة بالبلدين والجهات والمنظمات العربية والدولية لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشي الكوليرا.

وطالبت الأمانة العامة الدول الأعضاء إمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا وتسريع عملية التطعيم لمواجهة تلك الكارثة الصحية الطارئة، لاسيما وأن البلدين تمر بظروف استثنائية غير مسبوقة، يضاعفها تفشي الكوليرا بما ينطوي على مخاطر صحية لن تهددهما فحسب بل المنطقة بأسرها.