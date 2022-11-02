قال رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني، إن بلاده يحدوها الأمل، في أن تثمر القمة العربية عن نتائج إيجابية، في مجال العمل العربي المشترك، الأمر الذي يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية والعالم أجمع.



وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، أن القمة العربية تنعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، وتحديات خطيرة تواجهها الدول العربية، والتي يشهد بعضها حروبًا أهلية.



وأكد على موقف بلاده الدعم لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحياة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأعرب عن أمله في أن يرى إعلان الجزائر واتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، النور على أرض الواقع، متوجهًا بالشكر إلى رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، والرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهودهم لتحقيق هذا الاتفاق.



ودعا الأطراف الدولية الفاعلة، واللجنة الرباعية، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل، للحيلولة دون الاستمرار في سياستها القمعية.