ضبط 2399 قضية تموينية بإجمالي 743 طنا خلال شهر بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط ٢٣٩٩ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٧٤٣ طنًا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأشار المحافظ، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.