البيان الختامي للقمة العربية يشدد على ضرورة التكاتف للتوصل لحل للأزمة السورية

شدد إعلان الجزائر في ختام القمة العربية، اليوم الأربعاء، على ضرورة قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.

في سياق متصل، رحب البيان الختامي للقمة بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة، مشيدا بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر التنظيمات الإرهابية.

وجدد البيان الختامي، تضامنه مع لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية.

وأعرب البيان عن التطلع لأن ينفذ لبنان الإصلاحات المطلوبة وأن ينتخب مجلس النواب، رئيسا جديدا للبلاد.

وجدد البيان الختامي الدعم للصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكينه من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.