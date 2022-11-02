كوريا الجنوبية تغلق بعض الطرق الجوية بعد إطلاق جارتها الشمالية عدة صواريخ

أغلقت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بعض الطرق الجوية في البحر الشرقي، بعد أن سقط أحد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، بالقرب من جزيرة أولونج في الجنوب.



وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 10 صواريخ من الأنواع المختلفة في وقت سابق من اليوم، وسقط أحدها على بعد أقل من 60 كيلومترا من الساحل الجنوبي.



وتعد تلك المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي بالقرب من المياه الجنوبية.



وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، إن بعض الطرق الجوية في البحر الشرقي، ستغلق من الساعة 10:58 صباحا في يوم 2 نوفمبر إلى 11:05 صباح يوم 3 نوفمبر (بالتوقيت المحلي).



ونصحت الوزارة شركات الطيران المحلية باتخاذ الطريقة غير المباشرة، لضمان سلامة الركاب في الطرق المؤيدة إلى الولايات المتحدة واليابان.



وحاليا تسير شركات الطيران 33 رحلة عبر البحر الشرقي؛ 32 رحلة إلى الولايات المتحدة، وواحدة لليابان.