اصطدم قطار القاهرة، بسيارة نصف نقل أثناء مرورها بشريط السكة الحديد بالقرب من محطة أشمون عبر ممر عشوائي.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون باصطدام قطار سيارة نصف نقل بالقرب من محطة أشمون.



وبالانتقال تبين أنه أثناء مرور القطار رقم 543 القاهرة - طنطا اصطدم بسيارة نصف نقل قيادة "م.خ" 25 سنة بالقرب من محطة القطار، وتمكن من ترك السيارة فور مشاهدة قدوم القطار.



وبالانتقال وسؤاله، أكد تعطل الفرامل أثناء مروره بالسيارة من ممر عشوائي غير مصرح له بمرور السيارات، فيما تم رفع السيارة واستكمال حركة القطارات.



فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.