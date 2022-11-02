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التشيك ترغب في الدخول باسم جديد في المنافسات الرياضية الدولية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 5:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 5:24 م

قالت متحدثة باسم اللجنة الأولمبية في جمهورية التشيك، إن بلادها ستطلب بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية تغيير اسمها في المحافل الرياضية إلى "تشيكيا".

ويدعم ذلك القرار معظم الرياضيين في البلاد حسب ما أوضحت اللجنة الأولمبية في جمهورية التشيك، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التغيير عامين، لكن قمصان بعض الفرق، مثلما يحدث في كرة السلة، تحمل اسم تشيكيا بالفعل.

وفي السنوات الأخيرة، كان الرئيس التشيكي ميلوس زيمان نشطا على المستوى الدولي فيما يتعلق بتغيير الاسم وهو الأمر الذي بدأ منذ عام 2016، ورغم ذلك فإن اسم جمهورية التشيك لا زال يُستخدم.


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