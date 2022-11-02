الإصابات تطارد الإسماعيلي بعد تعرض لاعبيه لكدمة في الكاحل

تعرض إياد العسقلاني ومحمود الشبراوي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لكدمة في أنكل القدم وذلك على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح الأربعاء على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

ولم يستطع الثنائي استكمال المران وسيخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش بقيادة مجدي باز.

وكان ” العسقلاني ” قد عاد مؤخرًا لتدريبات الفريق بعد مشاركته فى معسكر منتخب مصر الأولمبي، ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو تواجد اللاعب برفقه زميله عمر الساعي فى قائمة فريقهما مواليد 2003 خلال مواجهة بتروجيت اليوم ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويستعد الفريق حاليا لإستكمال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز بجانب خوض النسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.