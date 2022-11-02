 وزير النقل يُكرم قائد القطار الذي أصيب بالحجارة أثناء القيادة واستكمل رحلته وهو مصاب - بوابة الشروق
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وزير النقل يُكرم قائد القطار الذي أصيب بالحجارة أثناء القيادة واستكمل رحلته وهو مصاب

تصوير داليا مصطفى
تصوير داليا مصطفى
ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 6:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 6:47 م

كرّم وزير النقل، كامل الوزير، اليوم الأربعاء، قائد القطار رقم 500 إكسبريس (شربين/ طنطا) الذي أصيب في أثناء قيادته للقطار، يوم الاثنين الماضي، بسبب إلقاء عدد من الشباب الحجارة على القطار قبل محطة بلقاس بـ ٢ كيلو متر؛ ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى واليمنى وحدوث جرح بجوار العين اليسرى لقائد القطار.

وقال وزير النقل، في كلمة له خلال حفل التكريم الذي أُقيم في محطة سكك حديد مصر برمسيس اليوم، إن قائد القطار خالد الطيب، نموذج مشرف لقائدي القطارات، يحتذى به، مضيفا أنه في الوقت السابق كانوا يصفون قائدي القطارات بأنهم غير منتظمين ويتحكمون في حركة القطارات، لكن حاليا أصبحوا نموذجا لكل موظفي الدولة.

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